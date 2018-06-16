Минобороны Афганистана заявило о ликвидации лидера пакистанских талибов

CA-NEWS (CA) - Лидер пакистанской части движения «Талибан» («Техрик-е Талибан Пакистан») Мулла Фазлулла убит в Афганистане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Минобороны страны.

Удар был нанесен военными США по объекту в провинции Кунар, граничащей с Пакистаном, 14 июня. Отмечалось, что целью должен был стать высокопоставленный боец.

Ранее американские военные сообщали об авиаударе в восточной афганской провинции Кунар. По словам представителя сил США и Афганистана подполковника Мартина О’Доннелла, военные провели контртеррористическую операцию против «высокопоставленного руководителя террористической организации».

Reuters отмечает, что Фазлулла был самым разыскиваемым пакистанским боевиком, на нем лежит ответственность за нападение на школьный автобус в 2012 году в Пакистане, в котором находилась ученица Малала Юсуфзай. Пуля прошла через голову и шею, но благодаря усилиям медиков школьница выжила, после чего покинула Пакистан и продолжила лечение в Британии. В 2014 году она получила Нобелевскую премию мира за «борьбу против подавления детей и молодых людей и за право всех детей на образование». В том же году Фазлулла и его боевики убили более 130 детей.

В марте Госдепартамент США пообещал $11 млн за данные о Фазлулле и его сторонниках Абдуле Вали и Мангале Баге. Фазлулла, по информации Госдепа, был причастен к неудавшемуся теракту в 2010 году в Нью-Йорке. Тогда уроженец Пакистана Файсал Шахзад намеревался привести в действие взрывное устройство на Таймс-сквер.