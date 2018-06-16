Власти Парижа придумали, как защитить Эйфелеву башню от терактов

CA-NEWS (CA) - Власти Парижа решили обнести Эйфелеву башню стеклянной стеной для защиты основания монумента от терактов. Эта стена заменит металлический забор, которым символ столицы Франции обнесен с 2016 года, сообщает Би-би-си.

Как заявил помощник мэра Парижа Жан-Франсуа Мартенс, высота стеклянных стен составит два с половиной метра, их возведут к концу года с южной и северной стороны башни. Для предотвращения терактов с использованием автомобилей перед стеклянной оградой также установят 420 заградительных блоков.

С запада и востока вокруг башни установят постоянные металлические заграждения вместо временных, которые власти Парижа называют неэстетичными. Высота металлических заграждений составит 3,24 метра - в 100 раз меньше, чем высота самой Эйфелевой башни.

На работы планируется потратить до 35 миллионов евро. Ограду уже начали устанавливать, но на завершение работы потребуется еще несколько месяцев. По словам Мартенса, террористическая угроза в Париже до сих пор остается высокой, а Эйфелева башня считается одним из наиболее вероятных объектов для терактов.

Прозрачные стены позволят Эйфелевой башне остаться популярной у туристов, считают в мэрии Парижа. Ожидается, что только в течение 2018 года достопримечательность посетят не менее семи миллионов человек.

В настоящее время доступ к подножию Эйфелевой башни ограничен из-за антитеррористических мер. Здание охраняют спецслужбы.