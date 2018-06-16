Узбекистан заинтересован в выходе на Средиземное море через БТК

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан заинтересован в использовании железнодорожного транспортного коридора Навои–Туркменбаши–Баку–Тбилиси–Карс, который соединит железные дороги Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана и Грузии с транспортной сетью Турции.

Об этом сказал в среду в эксклюзивном интервью Trend чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

По словам посла, железная дорога Навои–Туркменбаши–Баку–Тбилиси–Карс позволит Узбекистану обеспечить выход на Средиземное море через турецкий порт Мерсин.

Посол напомнил, что по распоряжению руководства страны делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым посетила Азербайджан и приняла участие в церемонии открытия железной дороги Баку–Тбилиси–Карс, что является показателем заинтересованности Узбекистана в данном проекте.

Гулиев также отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил постановление о комплексной программе совершенствования транспортной инфраструктуры Узбекистана и диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018-2022 годы.

"После утверждения программы Узбекистан в первом квартале 2018 года начал планировать пилотные транзитные перевозки по железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс. Эта программа предусматривает участие Узбекистана в формировании единого транзитного коридора Азербайджан–Грузия–Турция–страны ЕС. Узбекистан также рассматривает данный коридор как возможность выхода к портам Поти, Батуми и Черноморск, далее – в страны Ближнего Востока и Северной Африки", – добавил Гулиев.

Посол напомнил, что Узбекистан находится в самом центре центрально-азиатского региона, который издавна служит важным узлом на древнем "Великом Шёлковом пути".

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.