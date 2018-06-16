Муфтий Таджикистана: ваши садака переданы нуждающимся

- Таджикистан, общество
- 12:32, 16 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - Праздничный намаз в честь окончания священного месяца Рамазан прошел, в отличие от предыдущих лет, без проповеди, но с участием большого количества верующих. Намаз Ид аль-Фитр состоялся в 6 часов утра.
В центральной мечети Душанбе, как и прежде, в праздничный намаз были соблюдены меры безопасности.
До намаза главный муфтий страны Саидмукаррам Абдулкодирзода поздравил всех таджикистанцев с праздником разговения и заявил, что садака аль-фитр, собранные специальной комиссией во всех регионах страны, переданы нуждающимся людям. «В частности, центральная мечеть передала деньги 48 малоимущим семьям столицы», - сказал священнослужитель.
В этом году власти предложили жителям сдать садака аль-фитр (милостыню разговения, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Ид аль-Фитр) председателям своей махалли или имам-хатибам. Специальная комиссия, созданная в каждой махалле, раздала позже милостыню малоимущим жителям.
Муфтий также призвал таджикистанцев беречь мир и стабильность в стране.