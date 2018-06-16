В Узбекистане зарплаты учителям могут увеличить на 24%

CA-NEWS (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана предложило предоставить учителям льготные кредиты на покупку квартир и усилить меры социальной поддержки. Об этом говорится в проекте постановления президента республики, опубликованном 13 июня на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых актов Узбекистана.

В документе отмечается, что повышение социального статуса позволит учителям более эффективно выполнять свою работу. Педагоги могут получить право регулярной стажировки за границей, бесплатного медицинского обследования, санаторно-курортного лечения и другие льготы.

Также сотрудники средних образовательных учреждений смогут претендовать на получение льготных кредитов для покупки жилья.

В законопроекте прописан запрет на привлечение учителей к работам, не относящихся к их профессии.