В Узбекистане зарплаты учителям могут увеличить на 24%

- Узбекистан, общество
- 12:44, 16 июня 2018
- Просмотров: 537
- Обновлено: 14:01, 16 июня 2018
CA-NEWS (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана предложило предоставить учителям льготные кредиты на покупку квартир и усилить меры социальной поддержки. Об этом говорится в проекте постановления президента республики, опубликованном 13 июня на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых актов Узбекистана.
В документе отмечается, что повышение социального статуса позволит учителям более эффективно выполнять свою работу. Педагоги могут получить право регулярной стажировки за границей, бесплатного медицинского обследования, санаторно-курортного лечения и другие льготы.
Также сотрудники средних образовательных учреждений смогут претендовать на получение льготных кредитов для покупки жилья.
В законопроекте прописан запрет на привлечение учителей к работам, не относящихся к их профессии.