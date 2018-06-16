По Улан-Батору начали курсировать туристические автобусы

CA-NEWS (MNG) - В пятницу, 15 июня на главной площади столицы состоялся запуск проекта «Автобус для экскурсии по Улаанбаатару», целью которого является обеспечение комфорта и удобства для туристов, повышение качества и доступности туристических услуг, запуск новых продуктов для привлечения туристов, сообщает Монцамэ.

Предлагаемая столичным Управлением по вопросам туризма услуга экскурсий на автобусе познакомит туристов со столицей, с её историческими и природными достопримечательностями, художественными и культурными местами, музеями и крупными национальными компаниями-производителями. Таким образом, иностранные и отечественные туристы смогут провести свой отпуск и досуг, открывая для себя исторические места, а также увидеть развивающийся Улаанбаатар, имеющего 379-летнюю историю.

Благодаря программе «Сити Тур» столицы и другие крупные города более 120 стран развивают свой туристический сектор, демонстрируя при этом уникальные особенности своего города. В первом обзорном экскурсии по городу по приглашению принял участие мэр столицы С.Батболд.

По данным статистики, количество иностранных туристов, посетивших Монголию в 2017 году достигло до 471 тыс., общая сумма доходов от туризма составила 400 млн.долларов США, и этот показатель, как ожидается, увеличится в 2018 году.