РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
По Улан-Батору начали курсировать туристические автобусы

CA-NEWS (MNG) - В пятницу, 15 июня на главной площади столицы состоялся запуск проекта «Автобус для экскурсии по Улаанбаатару», целью которого является обеспечение комфорта и удобства для туристов, повышение качества и доступности туристических услуг, запуск новых продуктов для привлечения туристов, сообщает Монцамэ.

Предлагаемая столичным Управлением по вопросам туризма услуга экскурсий на автобусе познакомит туристов со столицей, с её историческими и природными достопримечательностями, художественными и культурными местами, музеями и крупными национальными компаниями-производителями. Таким образом, иностранные и отечественные туристы смогут провести свой отпуск и досуг, открывая для себя исторические места, а также увидеть развивающийся Улаанбаатар, имеющего 379-летнюю историю.

Благодаря программе «Сити Тур» столицы и другие крупные города более 120 стран развивают свой туристический сектор, демонстрируя при этом уникальные особенности своего города. В первом обзорном экскурсии по городу по приглашению принял участие мэр столицы С.Батболд.

По данным статистики, количество иностранных туристов, посетивших Монголию в 2017 году достигло до 471 тыс., общая сумма доходов от туризма составила 400 млн.долларов США, и этот показатель, как ожидается, увеличится в 2018 году.

print
  • Минфин Казахстана намерен собирать больше налогов
  • Почему Бердымухамедов не приехал на открытие газопровода TANAP, несмотря на личное приглашение Эрдогана?
  • WSJ узнало о желании Макрона сделать французский главным языком Евросоюза
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×