В аэропорту «Ташкент» открыли новый терминал для международных авиалиний
- Узбекистан, общество
- 13:35, 16 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - В аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова 15 июня состоялась церемония открытия нового терминала для прилетающих пассажиров международных авиалиний.
Как сообщили местные СМИ, новый терминал с пропускной способностью до 1 тыс. пассажиров в час, оснащен новым инженерно-технологическими оборудованиями в соответствии с международными стандартами.
Так, время прохождения паспортного контроля сократится до 2-х минут, ранее данная процедура занимала 7-10 минут. Теперь прилетающие гости и граждане Узбекистана смогут завершать все формальные процедуры в аэропорту за 20 — 30 минут.
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