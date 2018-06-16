В аэропорту «Ташкент» открыли новый терминал для международных авиалиний

CA-NEWS (UZ) - В аэропорту «Ташкент» имени Ислама Каримова 15 июня состоялась церемония открытия нового терминала для прилетающих пассажиров международных авиалиний.

Как сообщили местные СМИ, новый терминал с пропускной способностью до 1 тыс. пассажиров в час, оснащен новым инженерно-технологическими оборудованиями в соответствии с международными стандартами.

Так, время прохождения паспортного контроля сократится до 2-х минут, ранее данная процедура занимала 7-10 минут. Теперь прилетающие гости и граждане Узбекистана смогут завершать все формальные процедуры в аэропорту за 20 — 30 минут.