В Туркменистане по обвинению в незаконной торговле валютой арестованы сотрудники СНБ, предприниматели и банковские работники

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде по обвинению в незаконной торговле валютой арестованы несколько предпринимателей, банковских работников, а также сотрудников службы национальной безопасности, считавшиеся «неприкасаемыми». Об этом сообщил близкий к властным структурам источник туркменской службы радио «Азатлык».

«В Ашхабаде по обвинению в незаконной конвертации иностранной валюты арестованы более 10 предпринимателей и более 20 работников банковской сферы. Особенность этих арестов в том, что на этот раз похоже не уйдут от ответственности и сотрудники службы безопасности, контролирующие финансовую сферу», - рассказал знакомый с ситуацией источник, отметив, что среди них начальник управления курирующего Центральный Банк и Министерство экономики, а также начальник отдела по выдаче лицензий и разрешений предпринимателям.

Сообщение совпало с отстранением от должности министра национальной безопасности страны. Как сообщила официальная пресса, 13 июня на заседании государственного совета безопасности под председательством президента Туркменистана была дана оценка деятельность силовых структур и сделаны перестановки.

По словам источника близкого к властным структурам, то, что аресты коснулись и сотрудников службы безопасности и совпали с увольнением министра национальной безопасности и трех его заместителей указывает на то, что это может быть связано с валютным кризисом.

«На прошлой неделе из центрального следственного управления МНБ отстранили Овеза Хыдырова, Максата Гараева и Довлет Баймырадова. Это совпало с тремя строгими выговорами, которые один за одним получил глава Исгендер Муликов», - рассказал источник, указывая на наличие соперничества между силовыми ведомствами.

Вместе с тем курс американского доллара к туркменскому манату продолжает оставаться нестабильным. Речь идет о нелегальном обмене валют, наличная конвертация в Туркменистане официально запрещена с 2016 года.

Напомним, ранее сообщало, что в Туркменистане курс доллара на «чёрном рынке» приблизился к 30 манатов.

Корреспондент издания в Ашхабаде 14 июня сообщил, что ситуация с обменом валюты на «чёрном рынке» в последние дни усложнилась.

«Примерно с 11-го числа торговля долларами практически остановилась. Среди населения появились разговоры о том, что задержаны то ли люди, торговавшие долларами в больших объемах, то ли взяточники, прятавшие крупные суммы в долларах у себя дома. На фоне этих разговоров также появились сведения о том, что на базарах ходят сотрудники спецслужб в гражданской одежде и выявляют торговцев валютой, задерживают их и выбивают из них показания о том, кто им покровительствует, где они достали доллары и манаты. В результате, менялы, испугавшись прекратили торговать», - сообщил корреспондент.

Он также добавил, что среди населения циркулирует информация о том, что якобы спецслужбы выявили в домах своих же сотрудников миллионы долларов. Кроме этого, говорит он, ссылаясь на работников банков, проводятся следственные мероприятия и в банковской сфере.

«В валютных отделах некоторых банков проводятся проверки, об этом мне рассказали мои знакомые, работающие в банках. Конечно, они говорили на условиях анонимности. С позавчерашнего дня проверяют, кому и на каких основаниях выдавали доллары, соответствующим ли образом хранится валюта», - отмечает корреспондент.

По его словам, многие ожидали ясности после заседании совета безопасности, надеялись, что хотя бы в общих словах что-то объяснят. Но этого не случилось. Официально объявили об увольнении министра безопасности и понижении его в звании.

Нынешний официальный курс национальной валюты Туркменистана зафиксированный на уровне 3.5 манатов к 1 доллару сохраняется неизменным с января 2015 года и является ниже нелегальной рыночной стоимости более чем в пять раз.