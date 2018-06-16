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  16 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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«Росатом» поставил Узбекистану тепловыделяющие сборки

CA-NEWS (UZ) - Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» поставила 56 шеститрубных тепловыделяющих сборок ИРТ-4М для исследовательского реактора ВВР-СМ в Узбекистане, сообщили 15 июня в пресс-службе компании.

Исследовательский реактор эксплуатируется на площадке института ядерной физики (ИЯВ) Академии наук Узбекистана. Топливные сборки были собраны на Новосибирском заводе химконцентратов.

Cоглашение о поставке ядерного топлива институту ядерной физики было достигнуто в ноябре 2017 года. 30 мая в Узбекистан прибыл глава «Росатома» Сергей Лихачев, который встретился с президентом республики Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсуждали вопросы сотрудничества в области использования мирного атома.

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