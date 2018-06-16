Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Центра исламской цивилизации в Узбекистане
- Узбекистан, общество
- 15:09, 16 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 15 июня, в первый день празднования Рамазан хайита, посетил участок строительства Центра исламской цивилизации. Об этом сообщило информагентство "УзА".
Глава Узбекистана заложил символический краеугольный камень в фундамент строящегося здания. На торжественном мероприятии собрались религиозные деятели республики. Во время своего выступления Мирзиёев поздравил всех верующих с Рамазан хайитом и отметил символичность строительства центра именно в этот праздник.