РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 июня вечером принял участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу -2018 в городе Москва Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это грандиозного спортивное событие стартовало 14 июня на московском стадионе «Лужники», где лучшие футбольные сборные мира и всемирно известные футболисты будут соревноваться между собой за Кубок мира.

На церемонии открытия Чемпионата мира по футболу вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном приняли участие главы государств и правительств ряда стран, в том числе, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Боливии, Ливана, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии и других.

print
  • Депутат Монголии подал в отставку из-за причастности к делу о сексуальном насилии
  • Президент Монголии выступил на открытии международных военных учений
  • Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с праздником Рамазан хайит
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×