Эмомали Рахмон принял участие в церемонии открытия ЧМ-2018 по футболу

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 14 июня вечером принял участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу -2018 в городе Москва Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это грандиозного спортивное событие стартовало 14 июня на московском стадионе «Лужники», где лучшие футбольные сборные мира и всемирно известные футболисты будут соревноваться между собой за Кубок мира.

На церемонии открытия Чемпионата мира по футболу вместе с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном приняли участие главы государств и правительств ряда стран, в том числе, Узбекистана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Боливии, Ливана, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии и других.