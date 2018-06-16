Высылая деньги семье, трудовые мигранты помогают мировой экономике, - ООН

CA-NEWS (CA) - На сегодняшний день 800 миллионов человек по всему миру живут за счет денежных переводов, получаемых от родственников, трудящихся в других странах. Семейные денежные переводы, таким образом, поддерживают каждого седьмого жителя Земли. 16 июня – Международный день семейных денежных переводов, сообщает на сайте ООН.

Около 250 миллионов международных мигрантов по всему миру живут за пределами тех стран, которые они называют домом. В течение всей истории цивилизации люди постоянно переселялись в поисках лучшей жизни для себя и своих семей. Однако масштабы миграции населения из сельской местности в города, а также за пределы национальных границ в XXI веке достигли беспрецедентных масштабов. Мы подготовили девять фактов о том, как семейные денежные переводы способствуют росту мировой экономики.

480 миллионов долларов, которые 200 миллионов трудовых мигрантов выслали своим близким в 2017 году, ушел в развивающиеся страны. Это вдвое больше, чем в 2007 году, и втрое больше, чем общая внешней финансовой помощи, выделенной этим странам на развитие из разных источников.

На сегодняшний день в процессе отправки и получения средств, заработанных трудовыми мигрантами, задействован 1 миллиард человек. Иными словами, каждый седьмой житель Земли. Ожидается, что в период с 2015 до 2030 года трудовые мигранты отправят домой 6,5 триллиона долларов.

В среднем большинство трудящихся-мигрантов посылают домой по 200-300 долларов несколько раз в год. На их родине эти, казалось бы, небольшие суммы чаще всего составляют до 60 процентов семейного дохода и являются основным средством существования для миллионов семей. Около 75 процентов высылаемых денег тратятся на еду и медикаменты, а также оплату обучения детей и проживания. В периоды кризисов, суммы переводов возрастают в связи с необходимостью возместить убытки от потери урожая, скота и иных непредвиденных сложностей с ведением хозяйства. Остальные 25 процентов, или 100 миллиардов долларов в год, превращают в накопления или вкладывают в собственное дело, которое впоследствии приносит доход, создает рабочие места и в целом благотворно сказывается на экономике, в особенности – в сельской местности. Семейные денежные переводы, таким образом, зачастую служат двигателем развития.

Наиболее важную роль денежные переводы играют в маленьких сельских городках и деревнях развивающихся стран по всему миру. Получатели примерно половины высылаемых средств проживают в сельской местности, где сегодня сосредоточено 75 процентов самых бедных жителей планеты. В мировом масштабе в течение следующих пяти лет семейные денежные потоки в эти местности достигнут триллиона долларов.

Отправлять деньги семье – дорого. Из-за разницы валют и комиссий за переводы трудовые мигранты переплачивают примерно 7 процентов от каждой суммы перевода. Одна из Целей устойчивого развития из Повестки-2030 заключается в том, чтобы снизить стоимость трансакций до 3 процентов. В этом вопросе в ООН возлагают большие надежды на технологические инновации современности, такие как блокчейн и интернет-трансакции. Трудовые мигранты вносят неоценимый вклад в достижение Целей устойчивого развития. Семейные денежные переводы напрямую способствуют продвижения к Цели 1 (ликвидация нищеты), Цели 2 (ликвидация голода), Цели 3 (хорошее здоровье и благополучие), Цели 4 (качественное образование), Цели 6 (чистая вода и санитария), Цели 8 (достойная работа и экономический рост) и Цели 10 (сокращение неравенства). 15 лет назад денежным переводам не придавали особого значения, так как это касалось только самих мигрантов и членов их семей. Сегодня ситуация изменилась коренным образом, поскольку денежные переводы теперь являются важным элементом повестки дня в области развития, как для правительств, так и международных организаций по всему миру. Прилагаются серьезные усилия для снижения стоимости переводов, повсеместного расширения финансовых услуг и достижения максимальной эффективности этих ресурсов в интересах семей и общин, где они живут.