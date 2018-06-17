РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
При наезде такси на пешеходов в центре Москвы пострадали 8 человек
Предыстория: Наехавший на пешеходов в центре Москвы таксист уснул за рулем

CA-NEWS (CA) - В результате наезда такси на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка в субботу пострадало восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады "скорой помощи". На текущий момент пострадавшими считаются восемь человек", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что семеро из них находятся в удовлетворительном состоянии, одна женщина - в состоянии средней степени тяжести.

"Всех пострадавших в настоящее время госпитализируют в медицинские учреждения города для проведения диагностики и оказания медицинской помощи", - добавили в пресс-службе.

О том, что в результате наезда такси на пешеходов на улице Ильинка пострадали две гражданки Мексики, сообщили "Интерфаксу" в посольстве этой страны в России. "Их состояние нормальное. (Получены - ИФ) незначительные травмы", - сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного главка полиции сообщали о семи пострадавших в результате аварии. Виновника ДТП - водителя такси, гражданина Кыргызстана - удалось задержать на месте происшествия.

Полиция возбудила уголовное о нарушении правил дорожного движения по факту дорожно-транспортного происшествия в центре столицы.

print
  • Узбекистан продолжает скорбеть по футболистам «Пахтакора», погибшим в авиакатастрофе в 1979 году
  • Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Центра исламской цивилизации в Узбекистане
  • Назарбаев наградил Минниханова орденом «Достык»
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×