ИГ устроило теракт на встрече афганских военных с талибами во время первого с 2001 года перемирия

CA-NEWS (CA) - На востоке Афганистана в городе Нангархар во время встречи афганских военных с боевиками движения «Талибан» произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек, сообщает Reuters.

Как сообщает местный телеканал Tolonews, ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Теракт произошел во время перемирия, объявленного президентом Афганистана Ашрафом Гани и «Талибаном» в связи с окончанием Рамадана. В разных районах страны десятки боевиков «Талибана» вошли в города и братались с военнослужащими.

В Кабуле с талибами встретился глава МВД страны.

Президент Афганистана Ашраф Гани в субботу, 16 июня, объявил о продлении перемирия со стороны правительства с «Талибан». Объявленное ранее прекращение огня должно было закончиться в среду, 20 июня.

Гане не уточнил, на какой именно период он продолжает перемирие. Президент также призвал талибов, чтобы они продлили перемирие с их стороны, которое должно завершиться в воскресенье, 17 июня.

В сообщении в Twitter Гани подчеркнул, что «в течение перемирия мы будем оказывать медицинскую помощь раненым талибам и будем оказывать им гуманитарную помощь в случае необходимости. Заключенные талибы смогут связаться и встретиться с их семьями».

В июне власти Афганистана и «Талибан» согласились на первое формальное перемирие с 2001 года. Перемирие было продлено в связи с окончанием Рамадана; президент Гани заявил о намерении продлить его и дальше и призвал «Талибан» к мирным переговорам.