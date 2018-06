ИГ устроило теракт на встрече афганских военных с талибами во время первого с 2001 года перемирия

CA-NEWS (CA) - На востоке Афганистана в городе Нангархар во время встречи афганских военных с боевиками движения «Талибан» произошел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 26 человек, сообщает Reuters.

Как сообщает местный телеканал Tolonews, ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство».

Теракт произошел во время перемирия, объявленного президентом Афганистана Ашрафом Гани и «Талибаном» в связи с окончанием Рамадана. В разных районах страны десятки боевиков «Талибана» вошли в города и братались с военнослужащими.

В Кабуле с талибами встретился глава МВД страны.

Minister Wais Ahmad Barmak meets Taliban members in Company area of Kabul city this afternoon.