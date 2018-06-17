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  17 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Жамбылской области, есть погибшие

CA-NEWS (KZ) - 8 пассажирских вагонов поезда сообщением «Астана – Алматы» сошли с рельсов недалеко от станции ШУ в Жамбылской области.

Как сообщают в национальной компании «Казакстан темир жолы», вагоны сошли 17 июня в 13:25 на участке Сары – Шаган – Шу, 2 из них оказались на боку.

По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана, в результате инцидента, по предварительным данным, погиб подросток, еще 3 человека пострадали.

Для выяснения причин ЧП в КТЖ создана комиссия. Ведется расследование.

В Департаменте ЧС по Жамбылской области открыта горячая линия: 51-35-75, 51-41-67.

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