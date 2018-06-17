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  17 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В результате схода поезда в Казахстане погиб 12-летний мальчик, пострадали 11 человек
Предыстория: Пассажирский поезд сошел с рельсов в Жамбылской области, есть погибшие

CA-NEWS (KZ) - В результате схода вагонов в Жамбылской области погиб 12-летний мальчик, пострадали 11 человек.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана, 17 июня 2018 года в 13:45 на магистральном участке в 50 км от города Шу произошел сход пассажирского состава сообщением «Астана Алматы» из 20 вагонов. В результате крушения с рельс сошли 8 пассажирских вагонов, в том числе 2 с опрокидыванием. Причины крушения устанавливаются.

По предварительным данным, в результате крушения пассажирского поезда погиб несовершеннолетний ребенок, 2006 года рождения, за медицинской помощью обратились 11 пострадавших граждан.

На месте происшествия работают прокуроры Главной транспортной прокуратуры, сотрудники органов внутренних дел на транспорте, местные исполнительные органы и экстренные службы, кареты скорой помощи городской больницы Шу. Два больничных учреждения города переведены на усиленный режим.

По факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта возбуждено уголовное дело. Ход расследования уголовного дела взят на контроль Главной транспортной прокуратуры.

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