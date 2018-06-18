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  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Арестован американский бизнесмен, вернувшийся на родину в Узбекистан
Предыстория: В Узбекистане милиция опровергла задержание американского бизнесмена

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане арестован гражданин США Зокир Алиев, сообщает Sof.uz (перевод с узбекского CA-News).

По словам источником, знающих Зокира Алиева, бизнесмен является гражданином США и приехал к своим родственникам в Чиракчинский район Кашкадарьинской области по визе, выданной Министерством иностранных дел РУз.

Зокир Алиев является главой частной налоговой компании в Соединенных Штатах.

Посольство Узбекистана в США выдало ему визу сроком на 90 дней. Зокир Алиев 16 июня приехал в дом к родителям. Через час милиция города Карши арестовала его, сообщают СМИ.

По словам узбеков, проживающих в США, Зокир Алиев хорошо известен тем, что помогает, приехавшим в страну узбекам.

Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время своего визита в Соединенные Штаты в сентябре прошлого года, заявил, что готов увезти с собой узбекских граждан, чтобы те помогали ему строить страну.

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