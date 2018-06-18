В Таджикистане поднялись цены на ГСМ

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане значительно повысились цены на горюче-смазочные материалы – сжиженный газ, бензин, солярку. Сжиженный газ на автозаправочных станциях города Душанбе за последние дни подорожал до $0,44 (4 сомони).

Как сообщили «Авеста» в антимонопольной службе республики, одной из причин роста цен является увеличение стоимости нефтепродуктов на мировых биржах и соответственно в странах поставщиках этой продукции.

В частности, бензин достиг $0,79 (7,2 сомони) за литр. Дизельное топливо составляет $0,81 (7,40 сомони) за литр. Сжиженный газ на автозаправочных станциях города Душанбе за последние дни подорожал на $0,44 (4 сомони) за литр.

«В настоящее время антимонопольная служба изучает причины резкого скачка цен на ГСМ. Изучаются стоимость сжиженного газа, бензина, солярки в странах-поставщиках ГСМ, объемы поставок», – отметили в ведомстве.

По некоторым данным ежегодная потребность республики в сжиженном газе составляет около 400 тыс. тонн. В Таджикистане, где сжиженный газ за последние годы стал основным видом автомобильного топлива, используют более 60% автовладельцев.

Рост цен, прежде всего, ощутили таксисты и пассажиры. По мнению таксистов-извозчиков и пассажиров наиболее чувствительной сферой к росту цен является именно транспорт. Загородные таксисты утверждают, что повышение цен отразится на их работе. По их словам, раньше у них была стабильная цена, и теперь прежняя стоимость проезда не покрывает их расходы.