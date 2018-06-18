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  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Опубликованы данные погибшего и пострадавших при сходе поезда в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Управление здравоохранения Жамбылской области опубликовало данные погибшего и пострадавших во время ЧП с пассажирским поездом.

По данным управления, за медицинской помощью обратились 14 человек. Один пострадавший госпитализирован с травмами в больницу города Шу, остальные 13 после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Погибшим оказался 12-летний Григорий Малинев из Шу.

Пострадали:
- Акерке Исламгали, 1994 года рождения, Балхаш,
- Айгерим Умиржанова, 1992 года рождения, Балхаш,
- Алишер Даутов, 2006 года рождения, Астана,
- Альби Байжанов, 1970 года рождения, Астана,
- Дидар Аубакиров, 1980 года рождения, Талдыкорган,
- Камшат Талгат, 1987 года рождения, Иссык,
- Айгуль Каримова, 1977 года рождения, Астана,
- Уалихан Сексенбаев, 1978 года рождения, Тараз,
- Алина Воронцова, 1982 года рождения, Шахтинск,
- Ева Воронцова, 2013 года рождения, Шахтинск,
- Наталья Севдеева, 1975 года рождения, Шахтинск,
- Софья Севдеева, 2008 года рождения, Шахтинск,
- Алмат Бозлаков, 1988 года рождения, Алматы,
- Султанали Самат, 2017 года рождения, Иссык.

Всего, по данным «Казахстан темир жолы», в поезде, сошедшем с рельсов, было 832 пассажиров поезда. 200 остались на станции Шу, согласно приобретенным билетам. 488 человек отправились в Алматы на поезде, остальные пассажиры в пункты назначения предпочли отправиться автотранспортом.

Отмечается, что поезд был сформирован из вагонов производства Крюковского и Тверского вагоностроительных заводов 2012-2014 годов выпуска. Они прошли требуемое технологическое обследование и соответствуют нормативно-технической документации. Согласно нормативно-техническим требованиям, вагоны поезда прошли предрейсовое техническое обслуживание.

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