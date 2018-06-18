Опубликованы данные погибшего и пострадавших при сходе поезда в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Управление здравоохранения Жамбылской области опубликовало данные погибшего и пострадавших во время ЧП с пассажирским поездом.

По данным управления, за медицинской помощью обратились 14 человек. Один пострадавший госпитализирован с травмами в больницу города Шу, остальные 13 после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Погибшим оказался 12-летний Григорий Малинев из Шу.

Пострадали:- Акерке Исламгали, 1994 года рождения, Балхаш,- Айгерим Умиржанова, 1992 года рождения, Балхаш,- Алишер Даутов, 2006 года рождения, Астана,- Альби Байжанов, 1970 года рождения, Астана,- Дидар Аубакиров, 1980 года рождения, Талдыкорган,- Камшат Талгат, 1987 года рождения, Иссык,- Айгуль Каримова, 1977 года рождения, Астана,- Уалихан Сексенбаев, 1978 года рождения, Тараз,- Алина Воронцова, 1982 года рождения, Шахтинск,- Ева Воронцова, 2013 года рождения, Шахтинск,- Наталья Севдеева, 1975 года рождения, Шахтинск,- Софья Севдеева, 2008 года рождения, Шахтинск,- Алмат Бозлаков, 1988 года рождения, Алматы,- Султанали Самат, 2017 года рождения, Иссык.

Всего, по данным «Казахстан темир жолы», в поезде, сошедшем с рельсов, было 832 пассажиров поезда. 200 остались на станции Шу, согласно приобретенным билетам. 488 человек отправились в Алматы на поезде, остальные пассажиры в пункты назначения предпочли отправиться автотранспортом.

Отмечается, что поезд был сформирован из вагонов производства Крюковского и Тверского вагоностроительных заводов 2012-2014 годов выпуска. Они прошли требуемое технологическое обследование и соответствуют нормативно-технической документации. Согласно нормативно-техническим требованиям, вагоны поезда прошли предрейсовое техническое обслуживание.