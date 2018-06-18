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  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде в частном роддоме раскрыто зверское убийство десятков новорожденных

CA-NEWS (UZ) - В одном из частных родильных домов города Самарканда продавали недоношенных младенцев, а не подлежащих продаже – зверски убивали, сообщает uznews.uz.

По данным газеты «Хукук» (Право) от 14 июня, в Самарканде обнаружена частная клиника под руководством главного врача Нигоры Солихоновой, которая занималась незаконным проведением абортов и продажей новорожденных.

Детей, родившихся живыми в результате искусственного прерывания беременности, руководство частной клиники с поддельными документами продавало от 500 до 2000 долларов семейным парам, которые нуждались в ребенке.

Младенцев, которые не продавались, оставляли умирать, а их тела сжигали в муфельной печи, предназначенной для сжигания медицинских отходов. В ходе следствия было обнаружено десятки таких сгоревших младенцев.

По данному факту областной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РУз.

В конце февраля текущего года в здании Самаркандского областного суда по уголовным делам был вынесен приговор в отношении руководства и медперсонала клиники. Так, главный врач частной клиники Нигора Салиханова приговорена к 13 годам и двум месяцам лишения свободы. Кроме того, наказание в виде лишения свободы получили еще несколько сотрудников роддома.

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