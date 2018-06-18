В Улан-Баторе начался форум мэров городов стран Северо-Восточной Азии

CA-NEWS (MNG) - В Улан-Баторе 18 июня начался форум мэров городов стран Северо-Восточной Азии, сообщает Montsame.

В третьем по счёту форуме собрались делегаты из городов Пекин, Шэньян, Тяньцзинь, Улан-Удэ, Сеул, Токио, а также представители организации КНДР, ООН, международных организаций. В работе форума также принимают участие председатель постоянного комитета хурала народных представителей Пекина Жун Бён Юн, мэр Улан-Удэ Александр Голков, председатель Северокорейского общества сотрудничества Корея-Азиатско-Тихоокеанский регион Юу Жу Ёон и другие.

В ходе двухдневного форума участники обсудят вопросы, касающиеся темы: «Развитие городов с низким уровнем выбросов углерода: повышение качества атмосферного воздуха путём сокращения выбросов парниковых газ», а также примут участие в секционных заседаниях.

«Форум мэров городов стран Северо-Восточной Азии особен тем, что он затрагивает серьезные экологические проблемы городов. Монголия из-за своего географического расположения, уязвимой экосистемы, зависящей от природно-климатических условий, в значительной степени подвергается изменениям климата. В результате увеличения частоты стихийных бедствий резко увеличилась миграция из сельских районов в города, что стало основой для незапланированного расширения города, загрязнения воздуха и окружающей среды», - сказал мэр Улаанбаатара С.Батболд на открытии форума.