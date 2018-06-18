СНБ Армении показало найденные при обыске у депутата гранаты, ретро машины и зоопарк

CA-NEWS (CA) - Сотрудники Службы национальной безопасности Армении провели обыск в доме задержанного депутата, члена фракции Республиканской партии Армении, главу Союза добровольцев «Еркрапа», генерала Манвела Григоряна, сообщает пресс-служба ведомства.

Особняк депутата располагается в курортной зоне в Армавирском районе Армении. Согласно сообщению армянской спецслужбы, в нем хранились 18 противотанковых гранат для гранатомета РПГ-7, 20 гранат Ф-1, более 33 тыс. патронов различного калибра, 12 тротиловых шашек массой по 400 г, 79 единиц длинноствольного оружия, 39 пистолетов.

В складских помещениях обнаружены сотни ящиков с военными майками, носками, лекарствами, бинтами, собранными школьниками и различными коллективами для военнослужащих во время апрельской войны в зоне карабахского конфликта 2016 года, сотни ящиков сгущенного молока, макарон, томатной пасты, подсолнечного масла, консервированного мяса, средств гигиены, туалетной бумаги. Установить это помогли надписи и записки, прикрепленные к ящикам.

На территории в зоне отдыха депутата располагаются также три автопарка с коллекцией современных и ретро автомобилей. Согласно сообщению СНБ, на территории санатория, принадлежащего депутату, располагался также зоопарк. На кадрах видео запечатлены содержавшиеся в нем тигр, медведи и другие животные. Для кормления животных использовались продукты, предназначавшиеся военнослужащим армии Армении, отметили в СНБ.

На нескольких автостоянках, располагающихся на принадлежащей депутату территории, был найден большой парк автомобилей, в числе которых есть как современные, так и ретро-машины. Кроме того на них стояли многочисленные мотоциклы, снегоходы и даже машина скорой помощи, которая также предназначалась для использования в зоне Карабахского конфликта. По данным СНБ, внедорожники и машина скорой помощи были переданы в Армению представителями российских армянских общин. Однако это имущество Григорян оформил на чужие имена и переправил в личные владения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя задержание генерала, сказал, что оно связано не только с обнаружением у него большого количества оружия и боеприпасов, но и с подозрением в присвоении и хищении помощи, собранной во время вооружённых столкновений в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

Напомним, Манвел Григорян был задержан правоохранительными силами Армении 16 июня. По данным грузинской служба радио «Азатутюн», в Грузии был также задержан криминальный авторитет Артур Асатрян, известный как Дон Пипо. Согласно сообщению СНБ, оба задержаны по обвинению в приобретении и хранении большого количества оружия и боеприпасов, которые были найдены сотрудниками спецслужб при обыске их домов в Эчмиадзине. Дон Пипо, согласно сообщению СНБ, также обвиняется в организации похищения лиц, готовивших покушение на него.

Последние несколько дней в городе Эчмиадзин, где проживает задержанный депутат, и Ереване проходят две разные акции протеста - с требованием отставки мэра Эчмиадзина Карена Григоряна, который является сыном М.Григоряна, и с требованием освобождения Григоряна.