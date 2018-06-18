АБР выделит Узбекистану $198 млн на развитие плодоовощеводства

CA-NEWS (UZ) - Азиатский банк развития 15 июня одобрил заем в размере $198 млн для развития производственно-сбытовой цепочки в сфере плодоовощеводства во всех 12 областях Узбекистана и в Республике Каракалпакстан, сообщили в представительстве банка.

Проект направлен на достижение долгосрочной экономической устойчивости фермеров-садоводов.

«Больше фермеров, занимающихся плодоовощеводством, и предприятий, вовлеченных в производственно-сбытовую цепочку в сфере плодоовощеводства, смогут получить доступ к долгосрочному финансированию», — отметил старший экономист по природным ресурсам и сельскому хозяйству Регионального департамента Центральной и Западной Азии АБР Буи Минх Джиап.

Нынешний кредит стал продолжением проекта поддержки плодоовощеводства в Узбекистане, который АБР начал еще в 2016 году. Тогда было выделено 154 млн долларов, которые правительство перекредитировало банкам для того, чтобы они выделили субкредиты фермерам и предприятиям.

Деньги должны были пойти на финансирование деятельности в сфере плодоовощеводства, включая закупки посадочного материала, оборудования по переработке и хранению фруктов и овощей и технического оборудования.

Кроме расширения доступа к финансированию, проект поможет субзаемщикам — фермерам и предприятиям усовершенствовать бизнес-планирование, агротехнические методы и