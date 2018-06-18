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  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На досрочных выборах за депутата Горно-Бадахшанской Автономной области проголосовало 98.7% избирателей

CA-NEWS (TJ) - На досрочных выборах депутата нижней палаты парламента Таджикистана, которые прошли 17 июня в Ванджском одномандатном избирательном округе первый заместитель главы Горно-Бадахшанской Автономной области Нурали Риеев получил абсолютную поддержку избирателей.

За единственного кандидата в депутаты нижней палаты парламента страны от вышеназванного избирательного округа, который шел на выборы без оппонентов проголосовали 98,7% избирателей, сообщил «Азия-Плюс» источник в администрации главы ГБАО.

Досрочные выборы в нижнюю палату парламента страны по одномандатному избирательному округу Вандж состоялись в связи с скоропостижной кончиной 19 марта от сердечной недостаточности депутата Мухаббатшо Рузадора.

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