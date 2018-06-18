В Таджикистане за последние сутки утонули пять человек

CA-NEWS (TJ) - Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, утонули в реках и водоемах Таджикистана за последние сутки, сообщила «Авеста» начальник пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне страны Умеда Юсуфи.

По ее словам, 1 июня официально открыт купальный сезон. Администрации пляжей позаботились о том, чтобы к этому времени все зоны отдыха у воды были оборудованы необходимым инвентарём и были безопасны для отдыхающих. В целях обеспечения безопасности на водных объектах были проведены проверки, рейды, а также специальные учения со спасателями пляжей.

Несмотря на неоднократные предупреждения комитета по чрезвычайным ситуациям соблюдать правила безопасного поведения на воде и не купаться в необорудованных местах, люди продолжают пренебрегать собственной безопасностью и нарушают все возможные запреты.

Таким образом, только за прошедшие сутки в результате не соблюдения правил безопасности в водоемах страны утонули 5 человек, трое из которых – дети, самому старшему из них – 15 лет. Для обнаружения тел были задействованы спасатели комитета. Все тела извлечены и переданы соответствующим органам.

Причина гибели детей – купание в необорудованных местах, не умение плавать и беспечность родителей, которые оставляют детей у водоёмов без присмотра.