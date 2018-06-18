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  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Семья подростка, погибшего при ЧП с поездом в Казахстане, ехала отдыхать на Иссык-Куль
Предыстория: Опубликованы данные погибшего и пострадавших при сходе поезда в Жамбылской области

CA-NEWS (KZ) - Железнодорожная катастрофа, произошедшая 17 июня в Шуском районе Жамбылской области, унесла жизнь 12-летнего Алексея Малинева. О семье погибшего подростка корреспонденту Informburo.kz рассказала близкая подруга Малиневых Наталья Шайхова.

«Они переехали в поселок Кушокы [в 50 км от Караганды] 10 лет назад. Леша должен был в этом году перейти в шестой класс. Ольга и Григорий работают недалеко в компании, добывающей уголь. Он слесарь, она работает на очистных установках. Сколько их знаю, семья очень дружная, кроме Леши есть еще младший сын Андрей. У пацанов очень много друзей, активные очень, занимаются спортом. Семья религиозная, ходили вместе в церковь. В тот день они поехали из Караганды в Алматы, чтобы оттуда выехать на Иссык-Куль, это была долгожданная поездка для всей семьи, они долго копили деньги на этот отдых. У нас шок у всех. Бабушка Леши не может поверить в случившееся, сегодня ждем их с Лешей назад», – рассказала Наталья Шайхова.

«Бабушка живет вместе с ними, мы на одной площадке все. Она отправила их отдыхать, а сама осталась присматривать за квартирой, сейчас приходят ребята, звать Лешку гулять, а она им отвечает: «Нет больше нашего Леши, он умер». Сейчас решается вопрос с похоронами», – добавила собеседница.

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