Товары из Узбекистана будут идти в Казахстан через логистический центр племянника миллиардера Паттоха Шодиева

CA-NEWS (UZ) - Товары из Узбекистана и Таджикистана будут идти в Казахстан через логистический центр Орифджана Шодиева, племянника казахстанского миллиардера узбекского происхождения Патоха Шодиева, пишет Forbes Казахстан.

Учитывая, что это единственный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) класса «А» (по международной классификации Knight Frank) в Южном Казахстане, ТОО «Continental Logistics Shymkent» становится главной казахстанской компанией по оказанию услуг таможенного оформления и хранения товаров, поступающих из Узбекистана и Таджикистана, в том числе и транзитом в Россию, отмечает издание.

Компания сообщила также, что ведутся переговоры с узбекскими операторами о создании совместного предприятия, в рамках которого будет организован «зеленый коридор» для грузового транспорта, который обслуживается в логистических центрах обоих государств. Ожидается, что в этом случае объем перевозок составит 250-400 тыс. тонн в год при проектной мощности первой очереди ТЛЦ в 600 тыс. тонн в год.

Орифджан Шодиев является председателем совета директоров и 100%-ным владельцем Capital bank, имеет доли в ТОО «One &Top», ТОО «PRIME System KZ» и ТОО «Integra Construction KZ» (бывшее «Жол Жондеуши»), Todini Costruzioni Generali.