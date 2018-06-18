В Таджикистане за жестокое убийство бабушки и дедушки внука приговорили к 26 годам тюрьмы

CA-NEWS (TJ) - Суд столичного района Исмоили Сомони приговорил Музаффара Пирназарова, признанного виновным в убийстве родных бабушки и дедушки, к 26 годам тюрьмы.

Убийство пожилой супружеской пары Пирназаровых - 86-летнего Рахмата и 77-летней Зебуннисо, тестя и тещи Фурката Саида, известного исполнителя в Таджикистане, произошло в сентябре 2016 года в Душанбе.

По материалам суда, которые 16 июня попали в Радио Озоди, внук убил своих бабушку и деда из-за 15 тыс.сом.

Источник в суде района Сомони сказал 16 июня, что Музаффар Пирназаров прокрался в дом дедушки и бабушки с целью кражи денег, и нанес своей бабушке 32 ножевых ранения.

«Затем он нанес 27 ножевых ранений дедушке, который был инвалидом, прикованным к постели. Оба скончались от полученных ранений на месте», - сказал источник.

Асомиддин Бобохонзода, заместитель председателя суда района Сомони, в материале, опубликованном в официальном издании МВД, пишет, что Пирназаров после убийства снял с бабушки серьги и три золотых кольца.

Музаффар Пирназаров ранее был уже осужден за кражу.