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  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Несчастный случай произошел с парнем в Ашхабаде. По данным очевидцев он пытался покончить жизнь самоубийством

CA-NEWS (TM) - Редакция туркменкой службы радио «Азатлык» получила видео на котором запечатлен несчастный случай, по одним данным произошедший в аэропорту Ашхабада, по другим в торговом центре «Беркарар».

Некоторые очевидцы утверждают, что молодой человек, выбросившись с третьего этажа, пытался покончить жизнь самоубийством. Подробности происшествия на момент публикации видео неизвестны.

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