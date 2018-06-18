Несчастный случай произошел с парнем в Ашхабаде. По данным очевидцев он пытался покончить жизнь самоубийством
- Туркменистан, происшествия
- 12:29, 18 июня 2018
- Просмотров: 512
CA-NEWS (TM) - Редакция туркменкой службы радио «Азатлык» получила видео на котором запечатлен несчастный случай, по одним данным произошедший в аэропорту Ашхабада, по другим в торговом центре «Беркарар».
Некоторые очевидцы утверждают, что молодой человек, выбросившись с третьего этажа, пытался покончить жизнь самоубийством. Подробности происшествия на момент публикации видео неизвестны.