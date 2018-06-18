Несчастный случай произошел с парнем в Ашхабаде. По данным очевидцев он пытался покончить жизнь самоубийством

Туркменистан, происшествия

12:29, 18 июня 2018

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CA-NEWS (TM) - Редакция туркменкой службы радио «Азатлык» получила видео на котором запечатлен несчастный случай, по одним данным произошедший в аэропорту Ашхабада, по другим в торговом центре «Беркарар». Некоторые очевидцы утверждают, что молодой человек, выбросившись с третьего этажа, пытался покончить жизнь самоубийством. Подробности происшествия на момент публикации видео неизвестны.