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  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В одном из аймаков Монголии открылась химическая лаборатория для индивидуальной работы студентов

CA-NEWS (MNG) - Химическая лаборатория, предназначенная для индивидуальной работы студентов, открылась в Технологическом институте Erdenet. Новая лаборатория с современным оборудованием позволяет 34 студентам работать одновременно, сообщает Montsame.

Первоначально лаборатория была отремонтирована в связи с организацией 29-й национальной олимпиады по химии в Орхонском аймаке и предоставлена фирмой Erdenet Mining Corporation, а затем она была оснащена оборудованием для индивидуальных работ.

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