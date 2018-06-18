В одном из аймаков Монголии открылась химическая лаборатория для индивидуальной работы студентов

CA-NEWS (MNG) - Химическая лаборатория, предназначенная для индивидуальной работы студентов, открылась в Технологическом институте Erdenet. Новая лаборатория с современным оборудованием позволяет 34 студентам работать одновременно, сообщает Montsame.

Первоначально лаборатория была отремонтирована в связи с организацией 29-й национальной олимпиады по химии в Орхонском аймаке и предоставлена фирмой Erdenet Mining Corporation, а затем она была оснащена оборудованием для индивидуальных работ.