38-летняя гражданка Узбекистана найдена мертвой в индийской тюрьме

CA-NEWS (UZ) - В ночь на минувшую пятницу 38-летняя гражданка Узбекистана скончалась в тюрьме Бхондси, который находится в пятидесяти километрах к юго-западу от Дели.

Как пишет издание Hindistan times, жительница Ташкента по имени Шахназ 10 июня этого года была задержана в торговом центре «Сахара» в городе Гуруграм по подозрению в незаконном проживании в стране. Спустя пять дней она была найдена мертвой в следственном изоляторе. Причины смерти женщины пока неизвестны.

По данным индийской полиции, гражданка Узбекистана была найдена мертвой в следственном изоляторе примерно в 3 часа утра в минувшую пятницу. Следов видимых повреждений на теле погибшей не обнаружено. Представитель пресс-службы полиции города Гуруграм Равиндер Кумар сообщил местным СМИ о том, что в рамках данного расследования ее тело было направлено на судебную экспертизу.

Сообщается, что 38-летняя уроженка города Ташкента по имени Шахназ была задержана в торговом центре «Сахара» в городе Гуруграм вместе с еще тремя иностранными гражданами.

Как сообщил изданию Hindistan times следователь Суриндер Пал, расследующий странную смерть гражданки Узбекистана, во время задержания у женщины была высокая температура. Он сказал, что женщина жаловалась тюремным надзирателям на боли в грудной клетке.

Полиция города Гуруграм сообщила, что посольство Узбекистана в Индии официально проинформировано о смерти своей гражданки, в настоящее время узбекское дипредставительство пытается связаться с родственниками погибшей в Узбекистане. Когда и по какой причине гражданка Узбекистана приехала в Индию – неизвестно.