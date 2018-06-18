В Узбекистане милиция опровергла задержание американского бизнесмена

CA-NEWS (UZ) - Кашкадарьинское областное управление внутренних дел опровергает сообщения об аресте американского бизнесмена Закира Алиева.

Ранее ряд СМИ, в том числе "Голос Америки" сообщили, что уроженец Узбекистана и гражданин США Закир Алиев был задержан в родительском доме 16 июня.

Издание xabar.uz связалось с Кашкадарьинским областным управлением внутренних дел. Милиционер, который назвал себя Джабборовым, сказал, что он не слышал об этом инциденте. В свою очередь, в Чиракчинском районном отделе внутренних дел также сообщили, что совершенно не знают об этом инциденте.

После этого, издание вновь связалось с ОВД области. Милиционер Джабборов на этот раз сообщил, что после телефонного разговора с журналистами, он выяснил этот вопрос и отметил, что сообщения об аресте бизнесмена "являются ложными и абсолютно беспочвенными".

«После вашего звонка мы выяснили этот вопрос. Такого случая в Кашкадарье не было», - сказал Джабборов в ответ на вопрос xabar.uz.