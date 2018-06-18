В городах будущего без велосипеда будет не обойтись из-за загрязнения окружающей среды и уличных пробок, - Би-би-си

CA-NEWS (CA) - Власти крупных мегаполисов давно осознали необходимость развития велосипедного транспорта, чтобы как-то справиться с главными проблемами урбанизации: загрязнением окружающей среды и уличными пробками, сообщает Би-би-си.

И если 15 лет назад в мировых столицах было всего четыре велопроката, то сейчас их тысячи. В большинстве случаев на станциях велопроката предлагается взять или оставить велосипед за небольшую плату или по подписке. Но в последнее время стали появляться новые схемы, не требующие организации таких парковочных станций. У них есть свои преимущества и свои недостатки.

Первая схема общественного проката велосипедов Velib появилась в Париже в 2007 году. Только за первый год велопрокатом воспользовались 20 миллионов человек. С тех пор подобные схемы опробовали и другие мировые столицы.

Новую схему от китайской компании Ofo - крупнейшего оператора велопроката в Китае - называют «Убером для велосипедов». У Ofo 3 миллиона ежедневных пользователей в 34 городах Китая. Компания представлена в 150 городах мира. Велосипед Ofo можно найти где угодно и можно ездить на нем сколь угодно долго, стоимость проката составляет примерно доллар в час. Достаточно с помощью приложения на смартфоне найти ближайший велосипед, - и вам присылают четырехзначный цифровой код, который отпирает велосипедный замок. Пользователей поощряют оставлять такие велосипеды поблизости от существующих велопарковок, но их можно оставить в любом месте.

На колесах по городу

Мне приходится пользоваться велосипедом каждый день, чтобы добраться до железнодорожной станции в городке под Лондоном, где я живу.По Лондону ездить на велосипеде я никогда не решалась.

И когда мне предложили опробовать новую велоуслугу, которую предлагает в Лондоне голландская компания Gazelle, я решила этим воспользоваться.

Клиентам предлагаются сравнительно легкие электровелосипеды, для которых в центре столицы созданы специальные велодорожки. Я сразу обнаружила, что движение по таким дорожкам не представляет ни малейших проблем - велосипед просто становится хорошим альтернативным общественным транспортом. Но таких дорожек в Лондоне пока слишком мало. За пределами Гайд-парка выделенная велополоса кончается и сливается с общей дорогой, что небезопасно.

Эрик Теттеро, советник правительства Нидерландов по транспортной политике, согласен с этим. «Необходимо иметь развитую сеть велодорожек по всему городу. Даже если у вас проложен по набережной Темзы скоростной велокоридор, от него не будет большого толка, если он кончается на перекрестке и дальше вам приходится ехать в потоке машин».

Оксфорд не так давно заключил с компанией Ofo договор о развитии сети велопроката. Местные власти отмечают, что не всё идет гладко и по всему городу появляются брошенные прокатные велосипеды. «Мы находим брошенные велосипеды в реках, тут требуется значительная разъяснительная работа, - говорит представитель компании Ofo. - Такие велосипеды с кодовым замком - нечто совершенно новое, и люди не сразу учатся правильно пользоваться ими. Но мы считаем, что число случаев злоупотреблений будет снижаться со временем».

Приложение Ofo, загружаемое на смартфон, не просто отмыкает замок велосипеда. Оно еще и предупреждает пользователя о том, что он покидает зону, где можно найти велопаркинг, и подсказывает место ближайшей стоянки, где можно безопасно оставить велосипед.

В Шанхае компания Ofo сталкивается с более серьезной проблемой - там с ней судятся родители 11-летнего мальчика, который умудрился взломать замок велосипеда компании, а затем погиб под колесами автобуса.

В Китае пользоваться городским велотранспортом разрешается только с 12 лет. «Мы все в компании глубоко опечалены этой трагедией, и для нас во всех странах безопасность пользователей является приоритетом», - заявил представитель компании.

По его словам, компания изучает возможность принятия дополнительных мер безопасности, которые исключат повторение подобных случаев.

В Китае сейчас появилось 40 подобных схем велопроката, что привело к серьезным проблемам для городских властей.

В Пекине только один городской центр велоремонта получает за день более 400 поврежденных прокатных велосипедов, а многие велопрокатные компании не в состоянии справиться со спросом.

Другая компания - Wukong Bicycle - закрылась после того, как 90% принадлежавших ей велосипедов были украдены.

В Европе ведущей велосипедной державой считаются Нидерланды, но когда велосипеды Ofo появились на улицах Амстердама, они не имели большого успеха.

«В городе уже и без того не хватает места для велостоянок, потому что у большинства горожан есть собственные велосипеды и они привыкли оставлять их там, где им удобно, - замечает Эрик Теттеро. - Кому-то придется решать эту проблему. Велосипед - не такое простое и дешевое устройство, и с ним надо обращаться бережно, а не бросать как попало».

За прошедшие два века механический велосипед мало изменился, но в последнее время на улицах городов мира всё чаще появляются электровелосипеды. В Нидерландах наблюдается настоящий бум таких велосипедов - там из каждых трех продаваемых велосипедов один является электрическим.

Глава британского филиала компании Gazelle Джастин Родли отмечает, что к таким электровелосипедам привыкнуть смогут не все и не сразу - особенно в Лондоне, где немало заядлых велосипедистов в возрасте 20-40 лет.

Но, с другой стороны, среди пожилых людей старше 55 лет электровелосипеды пользуются растущей популярностью.

Главной задачей его компании сейчас является снижение веса и размеров аккумуляторных батарей для велосипедов.

«Вес таких велосипедов является главной проблемой в настоящее время, и мы видим, что многие потребители отказываются их покупать по той причине, что им трудно поднимать их на парковке, чтобы установить в зажим», - говорит Родли.

Но, по его словам, с каждым годом появляются всё более легкие модели электровелосипедов.

В Голландии сейчас 27% всех поездок на транспорте совершаются на велосипедах, и голландцы проезжают в среднем по 1000 км в год. «Для нас велосипед является основным транспортным средством для поездок в школу и на работу», - говорит Эрик Теттеро.

Правительство Нидерландов поставило недавно задачу увеличить в ближайшие 10 лет среднее расстояние, покрываемое на велосипедах жителями страны, на 20%.

С этой целью оно вкладывает значительные средства в создание 40 тысяч новых мест в велопаркингах, а также в строительство новых велодорог и в разработку системы, которая будет предупреждать автопилотные устройства будущих автомашин-роботов о приближении велосипедиста.

Что посоветует Эрик Теттеро властям тех городов, которые собираются внедрить у себя новые схемы велопроката?

«В Нидерландах стремятся сразу проектировать и строить всю велосипедную инфраструктуру в расчете на территорию всего города - она обычно связана с другими городскими объектами, например, железнодорожными вокзалами», - замечает он.