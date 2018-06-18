Дети подожгли 6-летнего ребенка в Таразе
- Казахстан, происшествия
- 13:14, 18 июня 2018
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CA-NEWS (KZ) - В Таразе при невыясненных обстоятельствах был облит легковоспламеняющейся жидкостью и подожжен детьми 6-летний мальчик, сообщает ИА ZhambylNews.
По данным пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям региона, ребенок госпитализирован с ожогами ІІ и ІІІ степени (18% тела). Он находится в реанимации городской больницы.
В управлении здравоохранения акимата Жамбылской области отметили, что врачи оценивают его состояние как средней тяжести.