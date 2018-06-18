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  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбе может стать культурной столицей СНГ

CA-NEWS (TJ) - Предложение об объявлении города Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году будет рассматриваться на заседании совета по гуманитарному сотрудничеству и правления межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) СНГ, которое состоится 20 июня 2018 года в Астане, передает Авеста.

На повестки дня заседания тринадцать вопросов. Так, участники встречи обсудят свою текущую деятельность и наметят планы на следующий год, рассмотрят вопросы, касающиеся межгосударственной премии «Звезды Содружества» и международной премии «Содружество дебютов».

На заседании также будут рассматриваться предложения об объявлении города Душанбе культурной столицей Содружества в 2021 году, о дате и месте проведения 14-го Форума творческой и научной интеллигенции государств участников СНГ, обсуждаться вопросы дальнейшего расширении связей и углубления взаимодействия со специализированными учреждениями системы ООН, работы интернет-проекта «Созвучие: литература и публицистика стран Содружества».

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