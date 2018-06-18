20-летний узбекистанец утверждает, что восемь месяцев находился в трудовом рабстве в Таджикистане

CA-NEWS (UZ) - МВД Таджикистана расследует обращение 20-летнего гражданина Узбекистана Джасура Амирова, которого, по его словам, в течение восьми месяцев удерживал в трудовом рабстве житель Гиссара.

Джасур Амиров сообщил 15 июня, что два года назад его родители развелись: он с отцом живет в Термезе, а мать с двумя сестрами переехала в Гиссар, где вышла замуж. В октябре прошлого года молодой человек получил таджикскую визу и приехал в Таджикистан, чтобы увидеться с матерью.

Но погостить у матери пришлось недолго. Через несколько дней его мать, Дилфуза Аликулова, уехала на заработки в Турцию, а через какое-то время отчим выгнал Джасура из своего дома. У молодого парня не было на руках денег, чтобы вернуться домой в Термез, поэтому он решил подзаработать мардикором (разнорабочим). По дороге он познакомился с местным жителем и предложил ему услуги мардикора. Тот согласился и отвез его в кишлак Сайёд Гиссарского района.

«Как только мы приехали к нему домой, он забрал мой паспорт, выделил мне угол в одной из комнат, сразу же дал задание привести в порядок двор и отштукатурить стены дома», – говорит собеседник.

Так Джасур прожил у жителя кишлака Сайёд Нуъмона Мирзоева восемь месяцев, которые он называет «тяжелыми». Ему не выплачивали денег за работу, плохо кормили, свой паспорт он так и не увидел. ​Однако Нуъмон Мирзоев категорически опровергает слова молодого человека. Он сказал, что Джасур Амиров действительно проживал в его доме и выполнял все его поручения по дому. «Но я его не удерживал и не забирал его паспорт», – говорит он.

Расследованием данного факта занимается УБОП МВД Таджикистана. По словам Фирдавса Истамова, сотрудника правоохранительного ведомства, уроженец Термеза Джасур Амиров на прошлой неделе обратился к ним и рассказал свою историю. «Наши сотрудники уже проведи беседу с Джасуром Амировым, Нуъмоном Мирзоевым и председателем махалли Сайёд, взяли их показания», – сказал представитель правоохранительного ведомства.

На сегодняшний день решения о возбуждении уголовного дела нет.

По словам Джасура Амирова, все время, что он жил в доме Мирзоева, ему не разрешалось выходить на улицу. В течение восьми восьми месяцев молодой человек прожил в чужой стране без постоянной регистрации.

В течение недели, по словам Джасура, он жил на улице, в мечети, иногда его пускали на ночлег незнакомые люди. Он также сказал, что его паспорт «случайно» появился у него в кармане, сейчас его документы у правоохранителей. Молодой человек также намерен обратиться за помощью в посольство Узбекистана.