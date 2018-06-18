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  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Совет глав правительств ШОС пройдет в октябре в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Совет глав правительств Шанхайской организации сотрудничества состоится в середине октября в Душанбе, сообщил в субботу, 16 июня на пресс-конференции генеральный секретарь организации Рашид Алимов.

«Сейчас главы наших государств дали поручение, и в середине октября состоится заседание совета глав правительств ШОС. Оно состоится в городе Душанбе. Сейчас в заседании глав правительств председательствует Таджикистан. Ориентировочно, это будет где-то в середине октября. Точную дату мы потом скажем», - цитирует его слова РИА Новости.

Алимов отметил, что за эти ближайшие три месяца пройдет целая серия совещаний, результаты этих совещаний, в том числе министров, отвечающих за внешнеэкономическую деятельность, будут оглашены по итогам заседания совета глав правительств.

«Готовится целый пакет документов. Мы надеемся, что он будет согласован к этому времени. Я бы не хотел опережать события, но по итогам заседание СГП ожидаются последующие шаги, направленные на снятие вопросов, связанных с сотрудничеством в сфере торговли, таможни», - добавил генсек организации.

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