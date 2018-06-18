Беларусь экстрадировала казахстанца, осужденного за наркотики

CA-NEWS (KZ) - Генеральная прокуратура Беларуси удовлетворила ходатайство о передаче осужденного гражданина Казахстана Карпенко Андрея для дальнейшего отбывания наказания на родине.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа РК, в 2017 году приговором суда Кобринского района Брестской области Карпенко признан виновным в незаконном перемещении через госграницу Беларуси наркотического средства, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.

После осужденный обратился в Генпрокуратуру Казахстана с просьбой перевести его на родину для дальнейшего отбывания наказания.

18 июня Карпенко этапирован из Беларуси на территорию Казахстана и водворен в изолятор временного содержания Астаны.