Делегация Hyundai Motor Group посетит Узбекистан
- Узбекистан, новости компаний
- 15:04, 18 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - Делегация Hyundai Motor Group (Республика Корея) во главе с президентом компании Сонг Квон Ханом посетит Узбекистан.
По данным пресс-службы МИД Узбекистана, делегация прибывает в Ташкент 19 июня 2018 года.
В рамках визита, делегация проведет встречи и переговоры в Правительстве Узбекистана с участием руководителей АО «Узавтосаноат», а также ряда министерств и ведомств.
Ранее сообщалось о планах запустить в Узбекистане производство грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов и специальных транспортных средств Hyundai.
Hyundai Motor Group — крупнейший южнокорейский и один из крупнейших мировых автопроизводителей. Группа была образована в 1998 году, когда Hyundai Motor Company приобрела 51% доли в Kia Motors.