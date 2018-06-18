Делегация Hyundai Motor Group посетит Узбекистан

CA-NEWS (UZ) - Делегация Hyundai Motor Group (Республика Корея) во главе с президентом компании Сонг Квон Ханом посетит Узбекистан.

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, делегация прибывает в Ташкент 19 июня 2018 года.

В рамках визита, делегация проведет встречи и переговоры в Правительстве Узбекистана с участием руководителей АО «Узавтосаноат», а также ряда министерств и ведомств.

Ранее сообщалось о планах запустить в Узбекистане производство грузовых автомобилей, микроавтобусов, автобусов и специальных транспортных средств Hyundai.

Hyundai Motor Group — крупнейший южнокорейский и один из крупнейших мировых автопроизводителей. Группа была образована в 1998 году, когда Hyundai Motor Company приобрела 51% доли в Kia Motors.