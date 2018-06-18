В Туркменистане пенсионеров переводят на безналичный расчет

CA-NEWS (TM) - В мае пенсионерам Туркменистана было объявлено, что уже со следующего месяца пенсии будут выплачиваться не наличными в отделениях банка, как прежде, а переводиться на пластиковые карты, для чего нужно открыть банковский счет, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

В связи с тем, что за такой короткий промежуток времени переоформить всех пенсионеров невозможно, было объявлено, что с июня пенсии будут переводиться на карты людям моложе 65 лет, а позднее на безналичный расчет переведут и остальных.

Пенсионерам предложили сдать копии паспортов и заплатить по 20 манатов (3,5 манат за $1 по госкурсу) за банковские карты. Бланки заявлений за них заполняли сотрудники банков.

С 1 июня с большими перебоями эта система начала работать. Как сообщают корреспонденты издания, оформить карты и перевести пенсии за прошедший месяц успели далеко не всем пенсионерам. Тем, кому пенсии не перевели вовремя, выдали талоны, по которым они смогли получить пенсии наличными.

Неожиданностью для держателей карт стало то, что при переводе пенсий на карточки и при снятии наличных из банкоматов удерживаются комиссионные за услуги банков. При снятии наличности это чуть более 1%. Например при обналичивании в банкоматах 400 манатов, 4,60 удерживается за услуги банка.

Тем не менее у банкоматов начали собираться очереди. Даже в Ашхабаде терминалы оплаты банковскими картами есть далеко не во всех магазинах. Подавляющее большинство местных жителей закупается на рынках, где подобных терминалов вообще нет и расплатиться можно только наличными.

В регионах ситуация еще сложнее, там немногочисленные банкоматы установлены только в крупных городах, а наличность в них заканчивается очень быстро. Сельские жители вынуждены ехать в город и искать действующие банкоматы. Источники из Теджена сообщили, что с июня не только пенсии, но и пособия по инвалидности, а также детские пособия переводятся на банковские карты.