Гражданин Узбекистана незаконно заснял на видео территорию КПП «Кадамжай — автодорожный». Он оштрафован

CA-NEWS (UZ) - Пограничники КПП «Кадамжай – автодорожный» 17 июня за нарушение режима в пункте пропуска задержали гражданина Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе.

У гражданина Узбекистана И.М., 1983 года рождения, была обнаружена и изъята видеосъемка пункта пропуска и прилегающей к нему территории, которую он скрытно осуществил с территории Узбекистана.

Согласно пункту 35 «Правил соблюдения режима в автомобильных, пешеходных и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики» запрещается осуществление и ведение видеосъемки в пункте пропуска и на прилегающей к нему территории без разрешения Пограничной службы КР.

Гражданин И.М. нарушил эти правила и был привлечен к административной ответственности.

В соответствии со ст. 389-2 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики за нарушение режима в пункте пропуска задержанный был оштрафован.