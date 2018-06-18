Гражданин Узбекистана незаконно заснял на видео территорию КПП «Кадамжай — автодорожный». Он оштрафован

- Узбекистан, происшествия
- 15:11, 18 июня 2018
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CA-NEWS (UZ) - Пограничники КПП «Кадамжай – автодорожный» 17 июня за нарушение режима в пункте пропуска задержали гражданина Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службе.
У гражданина Узбекистана И.М., 1983 года рождения, была обнаружена и изъята видеосъемка пункта пропуска и прилегающей к нему территории, которую он скрытно осуществил с территории Узбекистана.
Согласно пункту 35 «Правил соблюдения режима в автомобильных, пешеходных и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу Кыргызской Республики» запрещается осуществление и ведение видеосъемки в пункте пропуска и на прилегающей к нему территории без разрешения Пограничной службы КР.
Гражданин И.М. нарушил эти правила и был привлечен к административной ответственности.
В соответствии со ст. 389-2 Кодекса об административной ответственности Кыргызской Республики за нарушение режима в пункте пропуска задержанный был оштрафован.