РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спецслужбы Узбекистана заявили, что задержали американского бизнесмена Зокира Алиева за причастность к ИГ
Предыстория: Арестован американский бизнесмен, вернувшийся на родину в УзбекистанПродолжение: В Узбекистане милиция опровергла задержание американского бизнесмена

CA-NEWS (UZ) - Служба государственной безопасности Узбекистана 16 июня задержала уроженца Чиракчинского района Кашкадарьинской области, гражданина США Зокира Алиева, сообщило УзА.

Алиев был задержан в Чиракчинском районе Кашкадарьинской области. По данным СГБ, он находился в розыске за причастность к деятельности «Исламского движения Узбекистана», признанной многими странами мира, в т.ч. РФ и США.

Сообщается, что Алиев уже дал признательные показания о своей противоправной деятельности. В частности, в 2000 году он присягнул на верность «Исламскому движению Узбекистана», проходил военную подготовку на территории Афганистана, а также участвовал в боевых действиях против правительственных сил Афганистана и коалиционных войск.

В 2005 году за осуществление религиозно-экстремистской и террористической деятельности, на основании показаний других членов «Исламского движения Узбекистана», следственным подразделением СГБ в отношении Закира Алиева возбуждено уголовное дело №646 по статьям 159, 223 и 2442 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

В настоящее время решается вопрос о применении в отношении Закира Алиева соответствующей меры пресечения.

print
  • В результате схода поезда в Казахстане погиб 12-летний мальчик, пострадали 11 человек
  • Шавкат Мирзиёев заложил первый камень Центра исламской цивилизации в Узбекистане
  • Пассажирский поезд сошел с рельсов в Жамбылской области, есть погибшие
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×