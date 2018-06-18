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  18 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Сбившего пешеходов в Москве таксиста проверят на вменяемость

CA-NEWS (KG) - Водителя такси, наехавшего на пешеходов в центре Москвы 16 июня, проверят на вменяемость, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«После проведения необходимых первичных следственных мероприятий он будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в целях установления психического состояния до и во время ДТП», - сообщил собеседник агентства.

«Интерфакс» не располагает официальными комментариями по этому поводу.

Как сообщалось, 16 июня автомобиль такси наехал на пешеходов в центре Москвы на улице Ильинка, пострадали семь человек, в том числе две гражданки Мексики. Водитель автомобиля - гражданин Кыргызстана Анарбек уулу Чингыз - пытался скрыться с места происшествия, но был задержан. Полиции он объяснил, что до аварии провел за рулем порядка 20 часов и перепутал педаль газа с тормозом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ст. 264 УК РФ). Как ожидается, в понедельник следствие обратится в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения.

В столичном департаменте здравоохранения в понедельник сообщили, что в больницах остаются трое пострадавших в результате ДТП, они скоро будут выписаны.

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