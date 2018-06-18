Каждая 10-я девочка в Монголии в возрасте до 15 лет подвергалась физическому или сексуальному насилию, - исследование

CA-NEWS (MNG) - Каждая 10-я девочка в Монголии в возрасте до 15 лет подвергалась физическому или сексуальному насилию. Такие данные приводятся в отчете о гендерном насилии в стране за 2017 год фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Был проведен опрос по всей стране среди девушек разных возрастов, в опросе приняли участие более 7 300 женщин.

«Женщины не могут в полной мере участвовать в социальной и экономической жизни из-за насилия. Насилие в отношении женщин может вызвать длительные проблемы физического и психического состояния», - сказала представитель ЮНФПА в Монголии Наоми Китахара и добавила, что необходимо прекратить насилие.

Особенностью исследования стали акты насилия в отношении женщин, многие из которых остались за закрытыми дверьми. Эксперты фонда советуют Монголии пересмотреть свою позицию в отношении насилия в семье, которая теперь попадает под рамки уголовного кодекса. Но социальные нормы все еще приводят к тому, что многие считают насилие в семье всего лишь личной проблемой.

«Многие считают, что домашнее насилие это внутренний вопрос семьи и должен быть решен в пределах семьи», - отмечает Китахара.

Проведенные опросы приводят доказательства о том, что часто семейное насилие скрывается. В полицейских отчетах указано только 1 120 жертв домашнего насилия в 2017 году, а по данным опроса в этом же году около 118 000 женщин испытали физические или сексуальные надругательства.

«Насилие скрывается в обществе, но программы должны быть разработаны с учетом всех реальных цифр», - говорит Китахара.

Уже существуют планы по созданию универсальных центров обслуживания жертв насилия в семье. Эти центры предоставят доступ к медицинским, правовым, психосоциальным и правоохранительным услугам.

Согласно опросу, молодые девушки являются наиболее уязвимой группой населения Монголии. 65% девушек признались, что вступили в интимную связь в возрасте до 15 лет, в то время как 14% даже не хотели этого.

Непонятно, почему сексуальное насилие так распространено в Монголии. Некоторые обвиняют в этом культуру. Многие семьи вкладывали больше ресурсов, чтобы отправлять девочек в школу, а сыновей держали дома, чтобы они могли смотреть за скотом. Как пишет британское издание The Guardian, теперь женщины в Монголии превосходят мужчин в образовании, здравоохранении и карьере. Среди мужчин наблюдается высокий уровень безработицы, а их средняя продолжительности жизни на 10 лет короче чем у женщин.

«Вследствие этого мужчины потеряли свою репутацию. Это может быть причиной тому, что они злятся на женщин и совершают насилие», - говорит Болдеаатар Тимур, глава ассоциации мужчин в провинции Гобиссум, который работает над повышением осведомленности о проблемах мужчин.

Другие говорят, что сельские общины придерживаются культуры молчания.

«Немногие женщины могут признаться в проблемах и сказать: Я тоже была жертвой», - сказал Оюнгерел Цедевдамба, экс-депутат, который настаивал на уголовном преследовании за бытовое насилие.

Герели Одончимед, вице-директор по вопросам образования женской группы и расширению прав женщин в Монголии утверждает, что это трудоемкий процесс и требует много терпения. «Ведь мы не говорим о том что нужно перекрасить стены, мы говорим о том, что нужно изменить сознание людей».

Саранцая Чамбуу около года назад получила тревожный звонок от сестры о том, что ее соседка по комнате привела друга. А когда соседка ушла на работу, друг остался и изнасиловал девушку.

Этого человека они узнали позже, им оказался депутат из правящей партии Гантульга Додждугар, который сейчас находится под следствием. Он утверждает, что был ошибочно обвинен и все произошло по взаимному согласию.

Это один из самых громких политических скандалов в Монголии за последние несколько лет. 32-летняя Саранцая является одной из небольшой, но смелой групп женщин, призывающая страну бороться с сексуальным насилием.

«Некоторые люди спрашивают почему мы не останавливаемся и продолжаем бороться и мы отвечаем, что хотим проложить путь другим женщинам. Если мы выиграем в суде, это докажет, что справедливость существует и это поможет другим жертвам», - рассказывает Саранцая.