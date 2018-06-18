Отток валюты из Таджикистана из-за отрицательного внешнеторгового баланса составил $825 млн

- Таджикистан, экономика
- 16:15, 18 июня 2018
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CA-NEWS (TJ) - Отток валюты из Таджикистана в результате отрицательного внешнеторгового баланса республики за пять месяцев этого года составил свыше $825 млн.
Общий размер внешнеторгового оборота страны за этот период составил около $1,7 млрд. Это почти на 22% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «Азия-Плюс» в агентстве по статистике при президенте РТ.
Экспорт товаров в январе-мае нынешнего года составил более $429 млн, а импортировано товаров на сумму около $1,3 млрд. Объем экспорта по сравнению с этим же периодом прошлого года вырос на 13,3%, а импорта – почти на 25%.
Таким образом, дефицит торгового баланса составил более $825 млн, а коэффициент покрытия импорта экспортом – 34,2%.
Основную часть экспорта Таджикистана в январе-мае этого года составили минеральные продукты, текстильные материалы, недрагоценные металлы и изделия из них.
Большая же часть импорта приходится на транспортные средства, машины и оборудования, минеральные продукты.