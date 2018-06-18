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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Отток валюты из Таджикистана из-за отрицательного внешнеторгового баланса составил $825 млн

CA-NEWS (TJ) - Отток валюты из Таджикистана в результате отрицательного внешнеторгового баланса республики за пять месяцев этого года составил свыше $825 млн.

Общий размер внешнеторгового оборота страны за этот период составил около $1,7 млрд. Это почти на 22% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили «Азия-Плюс» в агентстве по статистике при президенте РТ.

Экспорт товаров в январе-мае нынешнего года составил более $429 млн, а импортировано товаров на сумму около $1,3 млрд. Объем экспорта по сравнению с этим же периодом прошлого года вырос на 13,3%, а импорта – почти на 25%.

Таким образом, дефицит торгового баланса составил более $825 млн, а коэффициент покрытия импорта экспортом – 34,2%.

Основную часть экспорта Таджикистана в январе-мае этого года составили минеральные продукты, текстильные материалы, недрагоценные металлы и изделия из них.

Большая же часть импорта приходится на транспортные средства, машины и оборудования, минеральные продукты.

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