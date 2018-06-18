США призывают Центр ОБСЕ в Ашхабаде активно действовать в области прав человека и гражданских свобод

CA-NEWS (TM) - США призвали Центр ОБСЕ в Ашхабаде продолжать активно действовать в поддержку развития гражданского общества и независимых средств массовой информации в Туркменистане, говорится в тексте выступления Временного поверенного в делах США Гарри Кэмиена на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

«Мы приветствуем продолжающуюся работу Центра по учебной подготовке в области пограничного контроля, укреплению надлежащего управления и усилению борьбы с коррупцией, содействию в соблюдении международных прав человека, в том числе свободы вероисповедования или убеждений, а также по борьбе с торговлей людьми. Мы поддерживаем вашу деятельность по противодействию насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к терроризму (НЭРВТ), в сфере кибербезопасности, надлежащего управления, а также ваши планы по расширению деятельности по проектам в этих областях. Соединенные Штаты высоко оценивают тот факт, что Центр продолжает оказывать содействие в продвижении гендерного равенства в Туркменистане, а также в борьбе с домашним насилием», - говорится в сообщении.

Соединенные Штаты высоко оценивают усилия ОБСЕ по созданию Бюро Уполномоченного по правам человека (УПЧ) в Туркменистане. «Независимые национальные институты по правам человека могут играть важную роль в содействии соблюдению прав человека и обязательств ОБСЕ в области человеческого измерения. Поэтому мы настоятельно призываем туркменское правительство обеспечить Уполномоченному по правам человека в Туркменистане поддержку и независимость, необходимые для осуществления этой деятельности. Мы высоко ценим участие Уполномоченного по правам человека в прошлом месяце в Комитете по человеческому измерению в обсуждении прав женщин в Туркменистане. Наряду с этим мы призываем Уполномоченного по правам человека расширять свои контакты посредством встреч с лидерами гражданского общества и представителями посольств в Ашхабаде, в том числе из США».

«Соединенные Штаты также поддерживают усилия Центра, связанные с реформой пенитенциарной системы. Власти Туркменистана должны предоставлять информацию обо всех заключенных, равно как и доступ к ним, а также обеспечивать, чтобы семьи заключенных имели информацию о местонахождении и состоянии здоровья своих родных, особенно тех, кто в заключении не имеет возможности общаться с внешним миром в течение многих лет».

«Соединенные Штаты призывают Центр продолжать активно действовать в поддержку развития гражданского общества и независимых средств массовой информации в Туркменистане, в том числе посредством расширения участия в мероприятиях ОБСЕ. Эта работа по-прежнему важна, поскольку мы серьезно обеспокоены в связи с осуществлением прав человека и основных свобод в Туркменистане. Мы высоко оцениваем комментарий Бюро Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации к новому закону «О телевидении и радиовещании» и его рекомендации, касающиеся необходимости обеспечения независимости агентства по лицензированию и государственной вещательной компании Туркменистана. В этой связи мы призываем власти Туркменистана в полной мере использовать помощь Представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации».

«Мы также согласны с заключением о том, что в соответствии с международными обязательствами и обязательствами в ОБСЕ Туркменистану следует предпринять дополнительные усилия по развитию демократических институтов, обеспечивающих людям возможность принимать участие в государственных и общественных делах. В этой связи мы настоятельно призываем правительство Туркменистана в полной мере задействовать помощь и опыт ОБСЕ в решении этих вопросов», - заключается в тексте.