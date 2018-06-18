В Нидерландах микроавтобус въехал в толпу на фестивале

CA-NEWS (CA) - В Нидерландах на фестивале PinkPop в провинции Лимбург микроавтобус наехал на толпу людей, в результате чего погиб один человек и еще трое пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на заявление полиции.

В результате один человек погиб, трое пострадали. Наезд произошел около четырех часов утра 18 июня во время выступления хедлайнера фестиваля, исполнителя ритм-энд-блюза Бруно Марса.

Виновник с места происшествия скрылся, однако вскоре был задержан. Пока в полиции не могут сказать, был ли наезд намеренным или это случайность.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Один из двух выходов с концертной площадки и улица, где произошел наезд, перекрыты. Правоохранительные органы пока не называют случившееся терактом.