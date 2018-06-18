Отлегло от сердца, - пресс-секретарь Путина об отсутствии жертв при ДТП с такси в Москве

CA-NEWS (CA) - Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков порекомендовал журналистам обращаться за информацией о наезде такси на пешеходов в центре Москвы в правоохранительные органы. При этом он отметил, что в Кремле почувствовали облегчение, когда выяснилось, что никто не погиб, передает РБК.

«Вы знаете, у нас, скажем так, отлегло от сердца, когда мы узнали что, слава богу, без жертв обошелся это инцидент. Безусловно желаем скорейшего выздоровления тем людям, которые получили ранения в результате этого инцидента. Что касается деталей происшествия, то лучше обращаться к правоохранительным органам», - сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием событий.

Таксист наехал на толпу на улице Ильинке около Гостиного двора в субботу, 16 июня. В результате происшествия пострадали восемь человек, в том числе двое граждан Мексики (они приехали на чемпионат мира по футболу), двое граждан Азербайджана, один гражданин Украины.

В пресс-службе депздрава Москвы сообщили, что семеро пострадавших находятся «в удовлетворительном состоянии», а одна женщина - в состоянии средней степени тяжести. Мексиканцы получили незначительные ушибы, сообщили в Центре организации дорожного движения правительства Москвы.

За рулем автомобиля был 28-летний гражданин Кыргызстана. По словам таксиста, он уснул за рулем, так как до этого работал всю ночь.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).