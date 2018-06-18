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  19 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголии в 2018 году было зарегистрировано на 63% больше преступлений, чем в прошлом году

CA-NEWS (MNG) - В Монголии за первые пять месяцев текущего года зарегистрировано 17 980 преступлений, что на 63,1% или на 6958 случаев больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает Montsame.

На увеличение количества преступлений главным образом повлияли: рост кражи, мошенничество, преступления, совершенные против здоровья человека и против имущества.

В мае зарегистрировано 4 322 преступления, что на 1,6% больше чем в предыдущем месяце. В результате преступлений, совершенных за первые пять месяцев погибло 410 человек, 3839 человек получили травмы разной степени.

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