Арабский телеканал сообщил о пленении лидера «Аль-Каиды» в Ливии

CA-NEWS (CA) - Отряды Ливийской национальной армии (ЛНА) взяли в плен Абу Сафьяна бен Каму — одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида». Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в командовании военной операции в Дерне.

По его словам, Абу Сафьян бен Каму схвачен в ходе операции против боевиков на одной из последних укрепленных позиций террористов в городе Дерна.

59-летний бен Каму выехал из Ливии в середине 1980-х годов. Через Судан он пробрался в Афганистан, где прошел подготовку в тренировочном лагере боевиков «Аль-Каиды». Во время пребывания Усамы бен Ладена в Судане, бен Каму был его персональным водителем и охранником. Был схвачен спецназом США и помещен в тюрьму Гуантанамо. В 2007 году был экстрадирован в Ливию, где продолжил отбывать тюремное заключение. В 2011 году террорист бежал из тюрьмы в Триполи во время протестов повстанцев.

Как сообщает ТАСС, одним из наиболее резонансных терактов, совершенных под непосредственным руководством бен Каму, считается атака на диппредставительство США в городе Бенгази в 2012 году, в результате которой были убиты четверо американских дипломатов, в том числе и посол США.